В США заявили, что подрядчик затягивает поставки истребителей F-35

Помощник главы американских ВВС Эндрю Хантер заявил, что Пентагон затягивает оплату истребителей пятого поколения F-35 корпорации Lockheed Martin, обвиняя подрядчика в задержках производства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поскольку мы получили не все, предусмотренное контрактом, то и платежи не завершены», — заявил Хантер.

Он уточнил, что Пентагон отказывается платить Lockheed Martin за еще не полученные истребители.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и союзники прямо сейчас направляют истребители F-16 Украине, они должны поступить Киеву этим летом.

Он уточнил, что пока речь идет только о передаче истребителей F-16 из Дании и Нидерландов, которые Украина получит уже летом.

Также премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Осло передаст Киеву шесть истребителей F-16.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.