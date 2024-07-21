В двух районах Белгородской области объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском округе объявлена ракетная опасность. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — призвал Гладков местных жителей.

До этого 19 июля ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ. По словам Гладкова, под обстрел попали Город Шебекино и село Новая Таволжанка. Село Муром было атаковано с помощью дрона.

В Шебекино был ранен мирный житель, он от госпитализации отказался.

Также Гладков сообщал, что двое жителей Белгородской области ранены из-за атаки дронов ВСУ по двум населенным пунктам. Возле села Черемошное ранен тракторист после сброса бомбы с беспилотника. В селе Березовке после атаки дрона на административное здание получила ссадины и ушибы женщина.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.