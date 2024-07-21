США задокументируют готовность защищать Японию ядерным оружием

США впервые задокументируют готовность защищать Японию ядерным оружием. Об этом пишет японское издание Yomiuri.

Консультации министров иностранных дел и обороны Японии и США по ядерному сдерживанию пройдут в Токио в конце июля 2024 года. По данным издания, в США намерены продемонстрировать непоколебимую приверженность курсу на защиту Японии всеми средствами «на фоне роста ядерной угрозы со стороны Китая, России и т. д.» Предполагается, что документ, в котором будут закреплены конкретные направления военной помощи США Японии в различных ситуациях, а также будет определено, каким образом США намерены поступить с возможным агрессором в случае нападения на Японию, будет составлен в ближайший год.

Консультации между министерствами иностранных дел и обороны США и Японии по вопросам сдерживания проходят с 2010 года. Их целью называют демонстрацию заинтересованности Вашингтона в защите азиатской страны.

До этого стало известно, что в 1960 году США заключили с Японией секретное соглашение о транзите ядерного оружия без ведома Токио.

Ранее США раскрыли данные о своем стратегическом ядерном оружии.