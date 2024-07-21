Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США задокументируют готовность защищать Японию ядерным оружием

Yomiuri: США впервые задокументируют готовность защищать Японию ядерным оружием

close
100%
The Defence Ministry/Reuters

США впервые задокументируют готовность защищать Японию ядерным оружием. Об этом пишет японское издание Yomiuri.

Консультации министров иностранных дел и обороны Японии и США по ядерному сдерживанию пройдут в Токио в конце июля 2024 года. По данным издания, в США намерены продемонстрировать непоколебимую приверженность курсу на защиту Японии всеми средствами «на фоне роста ядерной угрозы со стороны Китая, России и т. д.» Предполагается, что документ, в котором будут закреплены конкретные направления военной помощи США Японии в различных ситуациях, а также будет определено, каким образом США намерены поступить с возможным агрессором в случае нападения на Японию, будет составлен в ближайший год.

Консультации между министерствами иностранных дел и обороны США и Японии по вопросам сдерживания проходят с 2010 года. Их целью называют демонстрацию заинтересованности Вашингтона в защите азиатской страны.

До этого стало известно, что в 1960 году США заключили с Японией секретное соглашение о транзите ядерного оружия без ведома Токио.

Ранее США раскрыли данные о своем стратегическом ядерном оружии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами