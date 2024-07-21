В Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает официальный ресурс оповещения населения Украины, администрируемый минцифры страны.

Сирены зазвучали в столице Украины в 2:47 по мск.

До этого сообщалось о тревоге в Киевской области Украины. Кроме столичного региона воздушная тревога распространилась на Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Харьковскую, Черкасскую, Кировоградскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Николаевскую области, а также на Крым и подконтрольные Киеву части ЛНР и ДНР.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.