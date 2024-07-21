ВСУ за сутки выпустили 87 снарядов по мирным кварталам ДНР. Об этом сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.

Всего было произведено 16 обстрелов на Донецком и 15 — на Горловском направлении. В результате пострадали трое гражданских лиц. Повреждения получили два жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры.

До этого ВС РФ отразили ракетную атаку Украины на Мариуполь.

9 ноября 2023 года постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее ВСУ покинули позиции в Урожайном в ДНР.