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ВСУ атаковали населенные пункты в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области с помощью БПЛА

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Shutterstock

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта Валуйского городского округа с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

По его словам, в селе Старый Хутор БПЛА атаковал автомобиль, который был припаркован у частного дома. Транспортное средство получило серьезные повреждения.

Гладков добавил, что в селе Новопетровка беспилотник сбросил боеприпас. В населенном пункте также был поврежден один легковой автомобиль.

Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях атаки уточняется.

До этого Гладков заявил, что пять населенных пунктов Белгородской области атакованы беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины.

Днем 20 июля Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино. Он заявил, что в результате атаки ранены семь мирных жителей. Четверо пострадавших получили различные осколочные ранения в результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия, еще одна женщина пострадала в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом.

Ранее в Белгородской области обнаружили более 100 суббоеприпасов.

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