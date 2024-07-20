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Российский город подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ

Гладков: город Шебекино подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ

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Антон Вергун/РИА Новости

Город Шебекино подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших нет. В результате попаданий снарядов загорелись два частных дома и два легковых автомобиля. Пожарные занимаются тушением пожара.

Он также рассказал, что в четырех многоквартирных домах повреждено остекление и посечены фасады.

Вечером 20 июля Гладков сообщил, что пять населенных пунктов Белгородской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины.

В этот же день губернатор рассказал, что после последних обстрелов со стороны ВСУ на территории города Шебекино и села Новая Таволжанка найдены суббоеприпасы. По его словам, было обнаружено более 100 таких взрывоопасных предметов. Губернатор попросил граждан не трогать боеприпасы при обнаружении. Он призвал в таких случаях незамедлительно звонить по номеру 112.

Ранее ВСУ засняли видео атаки на российскую пожарную машину.

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