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Украинские БПЛА уничтожили над Белгородской областью

МО РФ: средства ПВО уничтожили 2 украинских БПЛА над Белгородской областью

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Shutterstock

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Белгородской области два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что атака была пресечена 20 июля в период с 14:30 до 18:15 мск. Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией региона.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино.

Днем 20 июля сообщил, что украинские войска свыше 60 раз за минувшие сутки обстреляли Белгородскую область. По его информации, 19 июля, Вооруженные силы Украины выпустили 62 снаряда и 24 беспилотника по восьми районам и городским округам. ВСУ ударили по Белгородскому, Борисовскому, Волоконовскому, Краснояружскому и Ровеньскому районам, а также по городским округам Валуйский, Грайворонский и Шебекинский.

Также сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата в Белгородской области.

Ранее ВСУ засняли видео атаки на российскую пожарную машину.

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