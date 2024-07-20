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ЦАХАЛ прокомментировал удары по Ходейде в Йемене

Армия Израиля подтвердила удары по объектам в районе порта Ходейды в Йемене

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Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по военным объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в районе порта города Ходейда на западе Йемена в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что удары были произведены в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы.

До этого Министерство здравоохранения правительства движения «Ансар Алла» (хуситов) заявило, что Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена, есть погибшие и раненые.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС.

Ранее премьер Израиля посетил юг сектора Газа.

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