Израиль нанес удары по нефтехранилищам в Йемене

Министерство здравоохранения правительства движения «Ансар Алла» (хуситов) заявило, что Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам источника агентства, в результате произошедшего погибли два человека, еще трое были ранены.

По информации телеканала Al Arabiya, ВВС Израиля нанесли 10 авиаударов по Ходейде.

До этого йеменские хуситы взяли на себя ответственность за атаку по Тель-Авиву.

Накануне пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что причиной взрыва в Тель-Авиве стало падение «воздушной цели».

Как минимум два человека получили ранения в результате взрыва в Тель-Авиве. Сообщается, что двое пострадавших были госпитализированы с осколочными ранениями конечностей. Еще четыре человека получили помощь на месте происшествия — у них шок.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС.

Ранее премьер Израиля посетил юг сектора Газа.