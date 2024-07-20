Названо число самолетов, участвовавших в атаке Израиля на нефтехранилища в Йемене

Израильские ВВС нанесли массированный авиаудар по нефтяным объектам в городе Ходейда на западе Йемена. В налете принимали участие не менее 12 самолетов, сообщает телеканал Al Masirah, близкий к движению хуситов «Ансар Аллах».

По данным вещателя, главной целью израильских военных были топливные склады в порту города.

Отмечается, что в результате налета несколько человек получили ранения.

Очевидцы выкладывают в сеть видео с масштабными пожарами на месте авиаударов. На кадрах видно, что огнем объята огромная территория, в небо поднимается столб дыма.

До этого источник РИА Новости сообщил, что Соединенные Штаты и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде. В результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках.

В начале июля США нанесли удар по Йемену, уничтожив два БПЛА хуситов из движения «Ансар Аллах».

Ранее йеменские хуситы выпустили десятки беспилотников по югу Израиля.