ВВС Ираиля нанесли удары в Газе

Армия обороны Израиля сообщила, что ВВС страны нанесли удары по зданию в Дейр-эль-Балах в секторе Газа, в котором располагался офис финансовой компании «Аль-Каэра», связанной с ХАМАС. Сообщение приводит ТАСС.

«Атакованное сооружение находилось в гуманитарной зоне, но продолжало использоваться для террористической деятельности», — заявили в армейской пресс-службе.

Там отметили, что перед ударами распространялись призывы об эвакуации для мирных жителей. До этого израильские военные ликвидировали в секторе Газа радикала, который работал в компании «Аль-Каэра».

До этого стало известно, что как минимум два человека получили ранения в результате взрыва в Тель-Авиве. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что причиной взрыва в Тель-Авиве стало падение «воздушной цели».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер Израиля посетил юг сектора Газа.