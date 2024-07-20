Губернатор Херсонской области заявил, что украинские солдаты стали чаще сдаваться в плен

На Херсонском направлении боевых действий стали чаще сдаваться в плен украинские военные. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, «боевики понимают тщетность действий украинского командования», после чего складывают оружие.

Сальдо рассказал, что течение Днепра каждый день выбрасывает на правый берег реки тела солдат украинских вооруженных формирований.

«Всех их бессмысленно отправляли в атаку на левобережья Херсонщины, а в итоге они закономерно сложили головы», — написал он.

19 июля Сальдо назвал общее число потерь ВСУ при попытках форсировать Днепр. По его словам, в стремлении закрепиться на левом берегу Вооруженные силы Украины потеряли до пяти тысяч человек.

20 июля Сальдо заявил, что уход ВСУ из Херсонской области неминуем. Он добавил, что в регионе будет полностью восстановлена российская власть, в том числе Снигиревский и Александровский районы.

Ранее Сальдо рассказал, что на юге Херсонской области могут построить курорт.