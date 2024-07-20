Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Херсонской области заявил, что украинские солдаты стали чаще сдаваться в плен

Сальдо: украинские военные стали чаще сдаваться в плен

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

На Херсонском направлении боевых действий стали чаще сдаваться в плен украинские военные. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, «боевики понимают тщетность действий украинского командования», после чего складывают оружие.

Сальдо рассказал, что течение Днепра каждый день выбрасывает на правый берег реки тела солдат украинских вооруженных формирований.

«Всех их бессмысленно отправляли в атаку на левобережья Херсонщины, а в итоге они закономерно сложили головы», — написал он.

19 июля Сальдо назвал общее число потерь ВСУ при попытках форсировать Днепр. По его словам, в стремлении закрепиться на левом берегу Вооруженные силы Украины потеряли до пяти тысяч человек.

20 июля Сальдо заявил, что уход ВСУ из Херсонской области неминуем. Он добавил, что в регионе будет полностью восстановлена российская власть, в том числе Снигиревский и Александровский районы.

Ранее Сальдо рассказал, что на юге Херсонской области могут построить курорт.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами