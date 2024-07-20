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ВС России уничтожили радиолокационную станцию ЗРК Patriot ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили радиолокационную станцию ЗРК Patriot в зоне СВО

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Global Look Press

Российские войска уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 113-ти районах», — уточнили в ведомстве.

В ведомстве также отметили, что средствами противовоздушной обороны сбиты две оперативно-тактические ракеты «ATACMS» производства США, четыре реактивных снаряда HIMARS и 74 беспилотника.

До этого в военном ведомстве сообщили, что вооруженные силы Украины за неделю потеряли до 13 075 военных в зоне проведения специальной военной операции. В плен сдались 19 военнослужащих.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский продолжает требовать у стран Запада новую военную технику. По его словам, Киеву необходимо 25 ЗРК Patriot для защиты воздушного пространства страны.

Ранее в Минобороны назвали число уничтоженных безэкипажных катеров за неделю.

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