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Военкор рассказал о встрече с Белоусовым

Коц: Белоусов 19 июля пообещал укрытия для самолетов на военных аэродромах

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Анатолий Медведь/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов во время встречи с военными корреспондентами пообещал, что для самолетов на военных аэродромах будут построены укрытия. Об этом написал журналист Александр Коц в своем Telegram-канале.

Глава Минобороны рассказал репортерам, что он возведет специализированные бронированные ангары, в которых будут находиться истребители. По словам Коца, Вооруженные силы Украины неоднократно предпринимали попытки атаковать находящиеся на аэродромах самолеты при помощи ракет.

Журналист написал, что 19 июля Белоусов заверил его, что уже составлен график по аэродромам и укрытия обязательно будут построены.

В ходе разговора с военкорами министр по большей части рассказал о мерах, принятых после предыдущей встречи. К этому разу был сформирован список поручений на 21 пункт, потом он будет дополнен. Коц назвал беседу с Белоусовым «максимально открытой и откровенной».

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны РФ Белоусовым.

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