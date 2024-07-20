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Средства ПВО уничтожили за ночь более 20 украинских беспилотников

МО России: силы ПВО уничтожили за ночь 27 беспилотников ВСУ над двумя регионами

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Olga Sokolova/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 26 украинских беспилотников над территорией Ростовской области и один над Смоленской. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при <...> дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 26 БПЛА над территорией Ростовской области и один БПЛА уничтожен над территорией Смоленской области», — сообщили в военном ведомстве.

Накануне четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины. В их числе село Терезовка Шебекинского городского округа, село Козинка Грайворонского округа, хутор Климовое в Борисовском районе и село Демидовка Краснояружского района. В результате атак ранен один человек.

16 июля украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на один из домов в поселке Теткино Глушковского района Курской области, ранен местный житель.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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