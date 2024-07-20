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Чичерина выступила для военнослужащих в зоне СВО

Певица Юлия Чичерина выступила для бойцов группировки войск «Центр» в зоне СВО

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Певица Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ.

Отмечается, что концерт прошел в тыловой зоне проведения СВО. Чичерина исполнила песни, переложенные на стихи писателя Александра Проханова. Вместе с ней выступили музыканты и балетная группа Ансамбля песни и пляски центрального военного округа. Также певица спела несколько новых песен о народе Донбасса.

«Рада вновь встретиться с вами. Только с Ансамблем Центрального военного округа я так шумно играю, и мне это нравится», – сказала Чичерина перед солдатами.

Это не первый концерт, который Чичерина проводит в зоне СВО. В декабре прошлого года она также спела российским бойцам.

В начале июля сообщалось, что видеохостинг YouTube заблокировал страницы нескольких российских артистов, в том числе Юлии Чичериной.

Ранее россияне назвали главных музыкантов-патриотов.

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