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В России выступили против отмены школьной олимпиады по экологии

В Общественной палате РФ выступили против отмены школьной олимпиады по экологии

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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Исключать «экологию» из перечня олимпиадных предметов нельзя, она показывает свою эффективность и востребованность. Об этом РИА Новости заявила председатель комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты РФ и национального комитета десятилетия ООН по восстановлению экосистем Елена Шаройкина.

«Присутствие этой дисциплины во всероссийской олимпиаде школьников играет важнейшую роль, и допускать ее исключения нельзя», — сказала Шаройкина.

Она добавила, что олимпиада по экологии мотивирует школьников получать экологические знания, тогда как победа дает возможность поступить в престижные вузы без ЕГЭ.

Шаройкина отметила, что в этом году экологическое благополучие впервые заявлено в числе национальных целей России. Это будет актуально до 2030, а также на перспективу до 2036 года.

До этого сообщалось, что в школах России появится должность преподавателя-организатора основ безопасности и защиты Родины. Новый предмет будет включать в себя расширенный курс начальной военной подготовки. Кроме того, в предмет войдут правила оказания первой помощи и действий при различных чрезвычайных ситуациях.

Ранее в Госдуме решили рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ.

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