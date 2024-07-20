Подразделения Северной группировки войск за сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе сил Главного управления разведки Украины (ГУР) «Кракен». Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин, слова которого передает ТАСС.

«Отразили пять атак формирований 57-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, сил специальных операций «Восток» и Главного управления разведки Украины «Кракен», — заявил офицер.

Он также отметил, что подразделения группировки поразили живую силу и технику трех украинских бригад. Всего за сутки противник потерял до 255 бойцов, шесть пикапов, САУ «Акация» и станцию РЭБ «Анклав-Н».

Накануне сообщалось, что командование ВСУ отводит войска из приграничных районов Харьковской области. По словам жителя региона, просившего не называть его имени по соображениям безопасности, из приграничных районов Харьковской области ВСУ отводят основные силы за реку Оскол к селу Гроховатка.

15 июля военный эксперт Борис Рожин рассказал о продвижении войск РФ в Харьковской области. По его словам, российские подразделения продолжают продвигаться к востоку от Волчанска, опираясь на вновь занятые плацдармы.

Переброшенные в этот район силы ВСУ не смогли остановить их наступление, понесли «огромные потери» и «медленно пятятся назад в Волчанске и Липцах».

Ранее на Украине сообщили о росте числа дезертиров.