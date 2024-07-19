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Украинский пленный признал, что солдаты ВСУ симпатизируют России

Пленный Бугаев: солдаты ВСУ настроены ближе к России, но боятся преследования

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Попавший в российский плен военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Бугаев рассказал, что в рядах украинской армии многие солдаты симпатизируют России. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, бойцы боятся говорить о своих взглядах, опасаются, что на Украине их будут преследовать по закону.

Бугаев рассказал, что в плен он попал 5 июля. У реки (название не упоминается) начался бой, российские военные прибегли к минометам, артиллерии, а после с FPV-дронов начали кидать по украинским бойцам боеприпасы.

Потому, когда Бугаеву с товарищами удалось вылезти из блиндажа, оказалось, что их окружили российские военные и сказали сдаваться. Украинские бойцы приняли решение сдаться в плен.

17 июля в результате переговорного процесса с подконтрольной Украине территории вернули 95 российских военных, находившихся в плену. Взамен Киеву были переданы 95 военных Вооруженных сил Украины.

В Минобороны РФ отметили, что в переговорах по обмену пленными посредническое участие приняли Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее пленный рассказал об отправке мобилизованных Украины «на мясо».

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