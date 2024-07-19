В Одессе конфликт полиции с прохожими на рынке «Привоз» вылился в стрельбу и потасовку. Подробности сообщил Telegram-канал городской полиции.

По данным украинских правоохранителей, силовики преследовали вероятного преступника возле рынка, когда им попыталась помешать группа прохожих. У одного из полицейских порвали форму, после чего он «произвел предупредительный выстрел в воздух». В настоящее время участники конфликта находятся в отделении полиции.

Как пишет издание «Страна.ua», конфликт начался с того, что некий мужчина не остановился на блокпосте, а «потерпевший» полицейский не только стрелял в воздух, но и залил женщину газом из баллончика.

Также были сообщения о том, что на рынке якобы стрелял уклонист, который пытался сбежать от сотрудников военкомата, однако эта информация не подтвердилась.

До этого в Одессе сожгли две машины военных, а днем ранее — еще пять.

Украинские СМИ до этого сообщали о подобных инцидентах и в других городах страны. Поджоги были зафиксированы в Виннице, Днепре, Ровно и Харькове. В общей сложности были сожжены 10 машин украинских военных.

Ранее на Украине неизвестные бросили взрывчатку в здание военкомата.