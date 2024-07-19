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В Запорожской области обозначили «место проклятия» Зеленского

Рогов: село Крынки стало местом проклятия и бесславия Зеленского

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Kevin Mohatt/Reuters

Село Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области стало причиной бесславия украинского лидера Владимира Зеленского и проклятий в его адрес, уверен глава общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Зеленский погубил тысячи жизней в Крынках ради желания продать Западу «перемогу» <...>, получив взамен бесславие и проклятия тех, кто потерял там своих близких», — заявил Рогов.

18 июля спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире канала «Рада» заявил, что позиции украинских войск в селе Крынки Херсонской области были полностью разбиты. Лиховой заявил, что в Крынках было «катастрофически невозможно» держать оборону.

Позднее газета New York Times опубликовала статью, в которой подвергла критике желание командования ВСУ закрепиться в Крынках. Согласно мнению военных аналитиков, операция, состоявшая из речных переправ, была уязвима в логистике и не привела бы к быстрым прорывам. Попытки занять Крынки шли месяцами и бойцы ВСУ, участвовавшие в операции, заявили, что она была «жестокой и бессмысленной».

Ранее в селе Крынки пропали без вести более 780 военных ВСУ.

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Операция на Украине
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