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Украина выпустила по Луганску несколько американских ракет

Марочко: ВСУ выпустили по Луганску, предположительно, три ракеты ATACMS

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Defense Ministry/Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО), по предварительной информации, сбила ракеты, которые по Луганску выпустили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

Он уточнил, что обстрел города был произведен примерно в 8:45 (мск).

«Предположительно, было использовано порядка трех ракет ATACMS американского производства», — написал Марочко.

По его словам, аварийно-спасательные службы и следственные органы выдвинулись в район предполагаемого падения обломков сбитых ракет. В результате атаки никто не пострадал.

Утром 19 июля депутат Народного совета (парламента) региона Юрий Юров сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Он отмечал, что в городе были слышны взрывы, работали силы ПВО.

В этот же день министерство обороны России сообщило, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над тремя регионами РФ.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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