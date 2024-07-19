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Российские военные за ночь сбили более 10 дронов над Курской областью

Губернатор Смирнов: обломки БПЛА ранили двух местных жителей в Курской области

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

В ночь на 19 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, падение обломков сбитых дронов было зафиксировано на нескольких улицах Курска. Специалисты приступили к обследованию мест происшествия.

На улице Дружининской в результате падения обломков ранение и ожоги получили двое местных жителей. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

Смирнов также напомнил, что приближаться к обломкам ракет, беспилотников и трогать их запрещено, они могут нанести вред. Сообщить о находке необходимо по телефону 112.

Утром 19 июля министерство обороны России сообщило, что российские системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, а также над Белгородской и Курской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

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Атаки БПЛА на Россию
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