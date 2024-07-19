В Германии потеряли интерес к поставкам ракет Украине

Поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине сняты с повестки дня в немецком парламенте. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на депутатов бундестага.

Утверждается, что в немецком правительстве существуют серьезные разногласия по вопросам поставок ракет — наиболее активным сторонником поставок является глава МИД Германии Анналена Бербок. В бундестаге за это также выступают экс-глава комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман и члены Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц и Нильс Шмид.

Противниками поставок ракет Германии называют канцлера Германии Олафа Шольца и других политиков.

«В настоящий момент это больше не обсуждается в бундестаге. Об этом говорили ранней весной, в марте и апреле, но сейчас больше нет. Канцлер Олаф Шольц достаточно четко заявил, что не хочет их отправлять», — заявил член комитета по обороне бундестага Герольд Оттен.

До этого стало известно, на какую сумму Германия одобрила экспорт оружия.

Ранее власти Германии объяснили правила применения оружия, переданного ВСУ.