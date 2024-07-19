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В Киевской области женщина подожгла себя из-за призыва мужа в армию

Украинка совершила самоподжог перед зданием суда из-за мобилизации мужа

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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Украинка совершила самоподжог перед зданием суда в Ракитном в Киевской области из-за отказа в отсрочке мобилизации мужа. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

На кадрах из социальных сетей видно, что женщина встала на клумбе на круговом движении напротив местного суда, облила себя горючим веществом, а затем раскинула руки и подожгла. Один из очевидцев забежал в здание суда за огнетушителем и смог погасить пламя спустя десять секунд.

Уточняется, что пострадавшая — 35-летняя местная жительница, которая вместе с супругом подавала в суд для того, чтобы получить отсрочку в мобилизации. Однако суд в Ракитном Киевской области отказал им.

Пострадавшую женщину доставили в больницу с 80% ожогов тела.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что насильственная мобилизация населения, которую проводят власти Украины, неприемлема.

Глава дипломатического ведомства добавил, что в процессе призыва граждан на службу в армии Киев нарушает все права человека.

Ранее в Раде признали, что мобилизованные проходят медкомиссию за пять минут.

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