Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что попытка атаки была пресечена приблизительно в 20:30. В заявлении отмечается, что украинский БПЛА сбили дежурные средства ПВО.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в очередной раз нанесли удары по региону.

Он подчеркнул, что в Шебекино дрон-камикадзе сдетонировал на территории промышленного предприятия.

Накануне Гладков заявил, что дроны-камикадзе ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам Белгородской области.

В этот же день в селе Отрадное Белгородского района Белгородской области украинские военнослужащие с помощью FPV-дрона атаковали движущийся автомобиль, за рулем которого находилась женщина. Всего пострадали три человека.

Ранее в Белгородской области ограничили въезд в ряд населенных пунктов.