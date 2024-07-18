Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны: средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью

close
100%
Shutterstock

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что попытка атаки была пресечена приблизительно в 20:30. В заявлении отмечается, что украинский БПЛА сбили дежурные средства ПВО.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в очередной раз нанесли удары по региону.

Он подчеркнул, что в Шебекино дрон-камикадзе сдетонировал на территории промышленного предприятия.

Накануне Гладков заявил, что дроны-камикадзе ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам Белгородской области.

В этот же день в селе Отрадное Белгородского района Белгородской области украинские военнослужащие с помощью FPV-дрона атаковали движущийся автомобиль, за рулем которого находилась женщина. Всего пострадали три человека.

Ранее в Белгородской области ограничили въезд в ряд населенных пунктов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами