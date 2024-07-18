ВС США преобразуют на основе украинского опыта

Пентагон намерен изменить структуру ВС США на основе анализа боевых действий на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра Сухопутных войск США Кристин Уормут.

Она отметила, что США уже сейчас проходят самые масштабные преобразования за 40 лет.

«Мы в процессе разработки новых систем вооружений широкого применения. Например, мы разрабатываем дальнобойное гиперзвуковое оружие, инвестируем миллиарды долларов в беспилотные летательные аппараты и средства борьбы с ними, системы РЭБ», — рассказала Уормут.

Сообщается, что в Сухопутных войсках США появляются межвидовые структуры, которые получат на вооружение средства информационной борьбы и смогут проводить операции в киберсфере и космическом пространстве «как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе».

Отдельно Уормут подчеркнула необходимость США провести работу над ошибкой после выявления уязвимости своего ВПК (военно-промышленного комплекса).

До этого в Пентагоне заявили о намерении изучить использование космических технологий в СВО.

Ранее замглавы Пентагона заявил, что военная помощь Киеву «оказала давление» на ВПК США.