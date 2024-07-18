Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ нанесли удар по Белгородской области с помощью БПЛА

Гладков: ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область

close
100%
Inna Varenytsia/REUTERS

Губернатор Белгородской области заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в очередной раз нанесли удары по региону. Об этом сообщается в Telegram-канале главы области.

Он подчеркнул, что в Шебекино дрон-камикадзе сдетонировал на территории промышленного предприятия.

Гладков добавил, что один беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль на участке автодороги в районе поселка Октябрьский. Водитель транспортного средства пострадал.

В селе Новая Нелидовка БПЛА самолетного типа упал на территорию частного дома, а в селе Козинка из-за атаки дрона была повреждена крыша частного дома, рассказал губернатор.

До этого Гладков заявил, что дроны-камикадзе ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам Белгородской области.

В этот же день в селе Отрадное Белгородского района Белгородской области украинские военнослужащие с помощью FPV-дрона атаковали движущийся автомобиль, за рулем которого находилась женщина. Всего пострадали три человека.

Ранее в Белгородской области ограничили въезд в ряд населенных пунктов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами