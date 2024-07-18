ВСУ нанесли удар по Белгородской области с помощью БПЛА

Губернатор Белгородской области заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в очередной раз нанесли удары по региону. Об этом сообщается в Telegram-канале главы области.

Он подчеркнул, что в Шебекино дрон-камикадзе сдетонировал на территории промышленного предприятия.

Гладков добавил, что один беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль на участке автодороги в районе поселка Октябрьский. Водитель транспортного средства пострадал.

В селе Новая Нелидовка БПЛА самолетного типа упал на территорию частного дома, а в селе Козинка из-за атаки дрона была повреждена крыша частного дома, рассказал губернатор.

До этого Гладков заявил, что дроны-камикадзе ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам Белгородской области.

В этот же день в селе Отрадное Белгородского района Белгородской области украинские военнослужащие с помощью FPV-дрона атаковали движущийся автомобиль, за рулем которого находилась женщина. Всего пострадали три человека.

Ранее в Белгородской области ограничили въезд в ряд населенных пунктов.