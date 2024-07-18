Франция планирует передать Украине гаубицы и танки

Франция готовит новый пакет помощи Украине, который будет включать 18 гаубиц Caesar, 128 бронемашин VAB и 24 легких танка. Об этом сообщает France 3 со ссылкой на документ минобороны.

В публикации отмечается, что Франция также передаст украинской стороне противотанковые ракеты, грузовики и радары. Поставки планируется осуществить до конца 2024 года, утверждает телеканал.

До этого сообщалось, что Греция планирует передать США 32 истребителя F-16 Block-30 с целью модернизации и последующей отправки Украине.

Греция намерена продать эту технику в Соединенные Штаты, чтобы Вашингтон модернизировал ее и передал Вооруженным силам Украины (ВСУ). При этом в статье подчеркивается, что греческие военные эксперты с опаской относятся к идее передачи Киеву десятков истребителей.

Накануне спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия не планирует передавать Украине свои боевые самолеты.

При этом немецкий чиновник отметил, что Германия сосредоточена на передаче Украине средств противовоздушной обороны.

Ранее Германия тайно снабдила Украину большим количеством танков и боеприпасов.