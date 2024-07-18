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NYT оценила попытки ВСУ удержаться в Крынках

NYT: попытки ВСУ удержаться в Крынках были спорными и бессмысленными

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Andriy Andriyenko/AP

Газета The New York Times написала о том, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) создать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области были спорными, а военная операция в селе Крынки оказалась бессмысленной и жестокой.

«Операция по созданию плацдарма на контролируемом Россией восточном берегу Днепра была спорной с самого начала», — говорится в тексте.

Согласно мнению военных аналитиков, операция, состоявшая из речных переправ, была уязвима в логистике и не привела бы к быстрым прорывам. Попытки занять Крынки шли месяцами месяцами и бойцы ВСУ, участвовавшие в операции, заявили, что она была «жестокой и бессмысленной».

До этого спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Крынки Херсонской области были полностью разбиты. Лиховой заявил, что в Крынках «катастрофически невозможно» держать оборону.

Ранее стало известно, сколько бойцов ВСУ пропали под Крынками.

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Операция на Украине
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