Украинцам хотят раздать оружие, изъятое полицией США

Депутат Верховной рады Украины Марьян Заблоцкий предложил передать украинцам огнестрельное оружие, изъятое американскими полицейскими. Об этом сообщает Kyiv Post.

По словам парламентария, он запустил проект для создания правовых механизмов и логистики «для желающих американцев или полиции пожертвовать огнестрельное оружие. Депутат отметил, что Майами и Финикс проголосовали за пожертвование Украине изъятого оружия, в общей сложности было передано около 650 единиц из обоих городов.

Часть из изъятого оружия уже раздали украинцам, добавил Заблоцкий.

До этого представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что украинское правительство приняло решение создать координационный центр по вопросам противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасов.

Мельничук добавил, что в настоящее время уже утверждено положение о координационном центре и состав ведомства.

Сообщается также, что правоохранители изъяли у населения Украины в прошлом году более 5,5 тысячи единиц огнестрельного оружия и два миллиона боеприпасов.

Ранее в США заявили, что Украину не хотят видеть в НАТО из-за процветающей коррупции в стране.