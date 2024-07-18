Украина планирует выделить дополнительные $11,9 млрд на оборону

Правительство Украины одобрило законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2024 год, который предусматривает выделение на нужды обороны дополнительные 495,3 миллиарда гривен (около $11,9 млрд). Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

По словам чиновника, инициатива украинского правительства предполагает увеличение расходов на другие бюджетные программы. Их сумма составила около пяти миллиардов гривен, что приравнивается к $120,5 млн.

Мельничук отметил, что для обеспечения баланса бюджета планируется увеличить его доходы на 214,5 миллиарда гривен — $5,2 млрд. Кроме того, в Раде хотят дополнительно взять в долг 220,9 миллиарда гривен — $5,3 млрд.

По словам представителя кабмина, также в планах правительства сократить ряд расходов, которые не связаны с обороной, но их перечень не уточняется.

В июне председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что повышение налогов в стране неизбежно, правительство уже готовит предложение.

Он также рассказал, что в украинском бюджете недостаточно средств для покрытия всех нужд армии.

Ранее в Германии рассказали о финансировании Украины «в обозримом будущем».