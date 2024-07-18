Нидерланды испытывают свои надводные дроны

Министерство обороны Нидерландов сообщило о масштабных испытаниях надводных дронов USV90. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

Длина аппаратов составляет десять метров. Эти дроны могут быть использованы для борьбы с подводными минами, в частности, для транспортировки беспилотных аппаратов меньшего размера с базы в район предполагаемого расположения мин или взрывчатки для обезвреживания. Один командный центр может одновременно управлять несколькими такими беспилотниками.

USV90 могут использоваться как с экипажем на борту, так и полностью автономно. В первой фазе испытаний дронов на USV90 будут пассажиры, затем же новые аппараты проверят в полностью автономном режиме.

«Угроза морских мин по-прежнему актуальна. Они относительно дешевы в производстве, их легко установить, например для блокирования морских портов. Более того, на морском дне до сих пор находится множество мин времен Второй мировой войны», — объяснили необходимость создания таких беспилотников в МО Нидерландов.

До этого Нидерланды выделили €60 млн на дроны для ВСУ.

Ранее министр обороны Нидерландов посмотрела, как производят дроны на Украине.