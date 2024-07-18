Дроны-камикадзе ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Дроны-камикадзе ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Валуйском городском округе два дрона атаковали село Старый Хутор. В частном доме выбиты окна и повреждена кровля. Также посечен один автомобиль», — написал Гладков.

Также было атаковано село Новопетровка. Повреждения выявлены в двух частных домах и на линии электропередачи. Из-за этого населенный пункт частично остался без света.

Кроме того, в городе Грайворон дрон сдетонировал на территории больницы. Сообщается, что во всех случаях обошлось без пострадавших.

В этот же день в селе Отрадное Белгородского района Белгородской области украинские военнослужащие с помощью FPV-дрона атаковали движущийся автомобиль, за рулем которого находилась женщина. Всего пострадали три человека.

За день до этого в результате обстрела Вооруженными силами Украины села Новая Таволжанка и города Шебекино пострадали четыре человека.

9 июля Гладков заявил, что дети, проживающие в Белгороде, должны из-за небезопасной обстановки отправляться в летние лагеря.

Ранее в Белгородской области ограничили въезд в ряд населенных пунктов.