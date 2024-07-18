В Костроме женщина бросила бутылку с бензином в пункт набора контрактников и устроила пожар. Об этом сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

По его словам, огонь потушили сами военнослужащие. Саму женщину задержали сотрудники полиции.

Ситников отметил, что выезжал на место происшествия. В инциденте никто не пострадал. Причины поступка задержанной устанавливают.

Подобный инцидент произошел в Кирове. Девушка подожгла здание правительства и после задержания пояснила, что на это она пошла из-за мошенников. Неизвестные пообещали вернуть украденные четыре миллиона рублей, если она выполнит их задание.

Также в Подмосковье студентку задержали за поджог полицейской машины. Инцидент произошел в городе Электроугли. Местные жители обратили внимание на девушку, которая стояла около горящей патрульной машины. Неизвестная снимала происходящее и общалась с кем-то по телефону. Во время задержания девушка призналась, что мошенники выманили у нее деньги и вынудили поджечь автомобиль.

Ранее россиянка запустила салют на 150 залпов в квартире по указанию мошенников и устроила пожар.