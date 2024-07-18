Представитель группировки украинской армии «Хортица» Назар Волошин подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили позиции в поселке Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит украинский телеканал «Общественное».

«Силы обороны... в Урожайном... отошли на другие позиции», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, сообщение об отходе ВСУ с позиций в Урожайном появилось еще 11 июля, однако в «Хортице» тогда эти данные опровергали.

Официально о взятии Урожайного Минобороны России сообщило 14 июля — аналогичная новость о соседнем селе Старомайорском появилась 10 июля. Оба поселка были под контролем украинской армии после летне-осеннего контрнаступления ВСУ в 2023 году.

Позже сообщалось, что Вооруженные силы России отодвинули украинские войска к северу от населенного пункта Урожайное.

Начальник Генерального штаба российской армии Валерий Герасимов вручил награды военнослужащим, которые отличились при взятии Урожайного.

Кроме того, британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что украинские военнослужащие начинают самовольно оставлять передовые позиции. По словам аналитика, 47-я механизированная бригада ВСУ теряет позиции, это происходит уже давно. Кроме того, ее солдаты начинают несанкционированные отступления.

Ранее в ДНР рассказали о боях российских войск на трех направлениях.