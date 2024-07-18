Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают в Донецкой народной республике под натиском российских военных. Об этом сообщает польское издание Interia.
Отмечается, что ВСУ потеряли контроль над селом Урожайное. Российская армия также приближается к ключевой дороге к Часову Яру, по которой осуществляется снабжение украинских военных.
Кроме того, российские подразделения прорываются к важным с точки зрения логистики и тактики населенным пунктам, продолжил автор статьи.
17 июля офицер с позывным «Воробей» рассказал RT, что Вооруженные силы России сумели за два дня до взятия Урожайного в ДНР подбить «жирную цель» в районе лесополосы.
«Жирной целью» военнослужащий назвал САУ 2С22, которая на Украине имеет название «Богдана».
Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.