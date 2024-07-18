Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают в Донецкой народной республике под натиском российских военных. Об этом сообщает польское издание Interia.

Отмечается, что ВСУ потеряли контроль над селом Урожайное. Российская армия также приближается к ключевой дороге к Часову Яру, по которой осуществляется снабжение украинских военных.

Кроме того, российские подразделения прорываются к важным с точки зрения логистики и тактики населенным пунктам, продолжил автор статьи.

17 июля офицер с позывным «Воробей» рассказал RT, что Вооруженные силы России сумели за два дня до взятия Урожайного в ДНР подбить «жирную цель» в районе лесополосы.

«Жирной целью» военнослужащий назвал САУ 2С22, которая на Украине имеет название «Богдана».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.