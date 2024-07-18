В МИД РФ заявили, что украинская армия применяет химоружие в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют химическое оружие против российской армии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков телеканалу «Звезда».

По его словам, ВС РФ собрали «исчерпывающий и суперобъемный» материал по нарушению Конвенции о биологическом и токсинном оружии со стороны Киева. Рябков отметил, что материал показывает всю глубину совместной работы США и Украины в этой сфере. В том числе есть данные о том, что на Украине создавали компоненты биологического оружия.

Дипломат отметил, что Москва передает данные об этом по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

До этого постоянный представитель при ОЗХО, посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин заявлял, что Россия может пригласить экспертов Организации для изучения фактов использования Вооруженными силами Украины химоружия, однако на данный момент данный вопрос не рассматривается.

Ранее стало известно о намерении Запада обвинить Россию в применении химоружия.