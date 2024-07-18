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Стало известно о результатах ВС России в продвижении на одном из направлений

Алаудинов: ВС России показывают хорошие результаты на Донецком направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие показывают хорошие результаты с продвижением на Донецком направлении, ежедневно берут под контроль новые населенные пункты. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Там подразделения министерства обороны продвигаются очень хорошо, ежедневно, как я уже говорил, освобождая хорошие участки, населенные пункты», — сказал он.

Также Алаудинов заявил, что специальная военная операция на Украине завершится в 2024 году победой России, какое бы оружие ни дали Вооруженным силам Украины (ВСУ).

До этого он утверждал, что противники уже «посыпались» по всем фронтам, а солдаты РФ, напротив, каждые несколько дней захватывают новые территории и населенные пункты. Генерал-майор подчеркнул, что даже после победы России враги будут пытаться нанести ей вред, но у них ничего не получится.

Ранее Алаудинов заявил о скором истощении ресурса НАТО.

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Операция на Украине
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