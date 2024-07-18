Алаудинов назвал возможные сроки завершения СВО

Спецоперация на Украине завершится в 2024 году победой России, какое бы оружие ни дали Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-1» заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Он отметил, что российская армия понесла потери. Но в то же самое время они могли быть гораздо масштабнее. Однако на фоне российской армии Украина лишилась в разы больше людей.

«Я больше чем уверен, что бы ни происходило, что бы ни дали противнику, мы в этом году СВО завершим нашей победой», — заключил он.

До этого Алаудинов говорил, что для завершения военной спецоперации в этом году есть «все предпосылки». При этом он отметил, что свои прогнозы формирует на основе Священного писания.

Также Алаудинов утверждал, что противники уже «посыпались» по всем фронтам, а военные РФ, напротив, каждые несколько дней захватывают новые территории и населенные пункты. Генерал-майор подчеркнул, что даже после победы России враги будут пытаться нанести ей вред, но у них ничего не получится.

Ранее Алаудинов заявил о скором истощении ресурса НАТО.