Украина собирается задействовать роботов на фронте

Киев собирается задействовать роботов на фронте в течение следующих 12 месяцев. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, пишет Foreign Policy.

«Украинские военные начнут использовать роботов для борьбы с Россией в течение следующего года», — пишет издание.

Отмечается, что большая часть роботов будет производиться на Украине без участия западных партнеров. Ожидается, что украинские войска будут использовать их в том числе для наземного боя и медицинских целей.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают получать военную помощь от стран Запада. Как сообщил 17 июля военный эксперт Андрей Марочко, колонна техники НАТО ВСУ прибыла в Харьков.

По его словам, колонна техники состояла из шести автомобилей с боеприпасами, четырех автомобилей с личным составом, двух БТР, РСЗО «Град», а также трех единиц самоходно-артиллерийских установок западного производства.

Ранее в Харькове сообщили о большом количестве западной техники в регионе.