США направят советника в минобороны Армении

Представитель армии США будет работать в министерстве обороны Армении. Об этом в интервью армянскому онлайн-изданию Hetq сообщила заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.

Она назвала это «желанным процессом».

«Мы приветствуем углубление сотрудничества между Соединенными Штатами и Арменией в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности. Это также указывает на исторический факт перехода к новому этапу стратегического партнерства в отношениях двух стран», — сказала Зея.

13 июля Узра Зея прибыла с визитом в Армению. Она заявляла о намерении США развивать и укреплять сотрудничество с Арменией.

До этого сообщалось, что совместные армяно-американские военные учения Eagle Partner 2024 пройдут в Армении с 15 по 24 июля. В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады вооруженных сил Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, нацгвардии Канзаса. Учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами.

Ранее Пашинян заявлял, что Армения готова поднять уровень отношений с Соединенными Штатами до стратегического партнерства между Вашингтоном и Ереваном.