Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США направят советника в минобороны Армении

Замгоссекретаря Зея: представитель ВС США будет работать в минобороны Армении

close
100%
Shutterstock

Представитель армии США будет работать в министерстве обороны Армении. Об этом в интервью армянскому онлайн-изданию Hetq сообщила заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.

Она назвала это «желанным процессом».

«Мы приветствуем углубление сотрудничества между Соединенными Штатами и Арменией в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности. Это также указывает на исторический факт перехода к новому этапу стратегического партнерства в отношениях двух стран», — сказала Зея.

13 июля Узра Зея прибыла с визитом в Армению. Она заявляла о намерении США развивать и укреплять сотрудничество с Арменией.

До этого сообщалось, что совместные армяно-американские военные учения Eagle Partner 2024 пройдут в Армении с 15 по 24 июля. В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады вооруженных сил Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, нацгвардии Канзаса. Учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами.

Ранее Пашинян заявлял, что Армения готова поднять уровень отношений с Соединенными Штатами до стратегического партнерства между Вашингтоном и Ереваном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами