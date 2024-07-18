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Российские военные уничтожили несколько безэкипажных катеров в Черном море

Минобороны РФ: 10 безэкипажных катеров уничтожены за ночь у берегов Крыма

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Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Российские военные в ночь на 18 июля уничтожили десять безэкипажных катеров (БЭК), следовавших в направлении Крыма. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

БЭК были уничтожены дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря.

Также сообщалось, что около 5 утра на территории Новороссийска в Краснодарском крае была объявлена угроза нападения безэкипажных катеров. Власти призвали жителей, проживающих на первой линии берега, избегать подхода к окнам, прятаться в помещениях с толстыми стенами и не находиться на открытом пространстве у побережья.

Примерно в то же время в Севастополе российские военные отразили атаку украинского БЭК.

После того, как ВСУ начали атаковать территорию России безэкипажными катерами, российские конструкторы разработали специальный комплекс, предназначенный для активной защиты кораблей и портов от БЭК и подводных дронов противника. Комплекс представляет собой подводную преграду, которая соединена между собой мощными зарядами взрывчатого вещества.

Ранее Минобороны РФ обнародовало кадры уничтожения украинских морских беспилотников в Новороссийске.

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