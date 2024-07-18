Средства ПВО за ночь уничтожили более 30 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Крымом и два над Брянской областью, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи <...> дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 БПЛА над Республикой Крым и 2 над Брянской областью», — отметили в военном ведомстве.

В ночь на 18 июля новороссийское гвардейское горное соединение воздушно-десантных войск, входящее в состав войсковой группировки «Днепр», уничтожило с помощью FPV-дронов четыре наблюдательных пункта украинской армии.

Несколько дней назад житель Глушковского района Курской области получил ранение в результате атаки украинского беспилотника. Мужчина находился за рулем комбайна, когда его атаковал дрон. Пострадавшего доставили в Глушковскую районную больницу.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.