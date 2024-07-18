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В ФСБ сообщили о задержании россиянки, которая собиралась устроить теракт в ДНР

ФСБ: завербованная Киевом россиянка собиралась поджечь здание суда в ДНР

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Спецслужбы Донецкой народной республики (ДНР) предотвратили теракт против представителей органов власти, который организовало одно из запрещенных в России украинских формирований. Об этом сообщили ТАСС в Управлении ФСБ России по республике.

По данным ведомства, удалось задержать с поличным гражданку России, которую готовили члены националистической группировки, признанной террористической в России.

В ФСБ уточнили, что по заданию заказчиков женщина планировала за денежное вознаграждение поджечь здание Петровского районного суда Донецка. После теракта она собиралась выехать на территорию Украины для вступления в ряды террористической организации.

Сама задержанная рассказала, что она заранее подготовила схрон с горючими веществами, при помощи которых и планировала поджечь здание.

Следствие завело уголовное дело по ст. 30 ч. 3 УК РФ («Подготовка к совершению преступления и покушение на преступление») и ст. 205 ч. 1 УК РФ («Террористический акт»). В настоящее время задержанная активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

Ранее стало известно о причастности россиян к теракту в «Крокусе».

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