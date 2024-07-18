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Возвращенные из украинского плена российские военные прибыли в Москву

«Звезда»: освобожденные из плена ВСУ российские военные прибыли в Москву

Российские военные, которых освободили из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках обмена, прибыли в Москву. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

По данным канала, освобожденные россияне для начала пройдут в столице лечение и реабилитацию в военных медицинских учреждениях.

17 июля в результате переговорного процесса с подконтрольной Украине территории вернули 95 российских военных, находившихся в плену. Взамен Киеву были переданы 95 военных Вооруженных сил Украины.

В Минобороны РФ отметили, что в переговорах по обмену пленными посредническое участие приняли Объединенные Арабские Эмираты.

До этого уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец сказал, что Киев планирует провести обмен женщинами-военнопленными с Россией.

В начале июля Лубинец заявлял, что в настоящее время обмен большим количеством военнопленных между Москвой и Киевом невозможен. По словам омбудсмена, на это влияет разница в числе пленных российских и украинских бойцов.

Ранее немецкий медик, служивший в ВСУ, рассказал об отношении украинских бойцов к пленным российским военным.

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