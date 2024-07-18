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Подполье сообщило о мощной детонации в районе НПЗ в Кременчуге

РИА Новости: произошла детонация в районе НПЗ в Кременчуге после ударов

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Телеграм-канал «Филипп Пронин/Полтавская ОВА»

Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, на НПЗ Кременчуга в Полтавской области произошли мощные взрывы после нанесенных туда двух ударов. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Город Кременчуг Полтавской области ночью получил серию мощных ударов по военным объектам. Прилеты были в час ночи, в двадцать минут второго и в два часа ночи. Каждый сопровождался мощной детонацией, второй прилет вызвал большую взрывную волну», — поделился информацией Лебедев.

Лебедев также уточнил, что на НПЗ регулярно происходит заполнение емкостей топливом для хранения. На территорию завода постоянно заезжают и уезжают бензовозы. На НПЗ даже не просто проложена железнодорожная ветка, а целый железнодорожный узел.

Накануне в подполье сообщили об ударе в Запорожской области после прибытия подкрепления ВСУ. Лебедев отметил, что Орехов и окраины города получили «хорошую порцию артиллерийских ударов».

Также в подполье рассказали об ударе по Харькову.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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