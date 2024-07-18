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В зону СВО до конца года при содействии фонда «Эра» поставят тысячи российских БПЛА

Фонд «Эра» окажет содействие в поставке в зону СВО нескольких тысяч дронов

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Минобороны России

Входящий в группу ПСБ инвестиционный фонд «Эра» до конца нынешнего года окажет содействие в поставке в зону СВО нескольких тысяч беспилотников. Об этом, ссылаясь на вице-президента, директора департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексея Назарова, сообщает ТАСС.

Назаров отметил, что фонд за время своей работы реализовал пять проектов в сфере беспилотных технологий на общую сумму около 700 млн рублей. Все разработанные аппараты уже использовались в боевой обстановке. До конца 2024 года «Эра» поставит на СВО несколько тысяч разведывательных, разведывательно-ударных, камикадзе, самолетного типа дронов.

Фонд продолжает работу по этому направлению. Назаров подчеркнул, что спрос со стороны Минобороны РФ на беспилотники остается высоким.

Инвестиционный фонд для развития инновационных производств двойного назначения «Эра» был создан в 2021 году на базе одноименного военного инновационного технополиса. За время работы фонд профинансировал более 15 проектов на общую сумму 1,5 млрд рублей.

До этого сообщалось, что в России удалось наладить управление беспилотником через космический спутник.

Ранее в России разработали систему зарядки дронов в воздухе.

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