Бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком высказал мнение, что Украине необходимо вступить в мирные переговоры с Россией. Об этом он написал в соцсети X.

Предприниматель подчеркнул, что время пришло для прекращения борьбы и достижения мира. Дотком также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с неудачами, рассчитывая на поддержку Запада. Он описал текущую ситуацию как последнюю битву США и их союзников, предвидя скорое поражение Киева.

В то же время бизнесмен напомнил о значительных потерях, понесенных Вооруженными силами Украины за последнее время. Москва выразила готовность к переговорам, но столкнулась с запретом со стороны Киева на законодательном уровне. Запад призывает к переговорам, при этом игнорируется постоянный отказ Украины от диалога.

Кремль заявил, что на данный момент нет предпосылок для перехода к мирному урегулированию ситуации в Украине. России важно достичь целей спецоперации, и это возможно только с помощью военных действий.

При этом российские власти не исключают возможность перехода к мирному решению проблемы при учете новых обстоятельств и фактической ситуации.

Ранее в Херсонской области пропал без вести целый полк ВСУ.